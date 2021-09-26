"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1

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"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Ланса"

В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Марсель" проиграл "Лансу".

Благодаря победе "Ланс" сместил "Марсель" со второго места в чемпионате.

"Марсель" - "Ланс" 2:3

Голы: Сотока (пен), 9 - 0:1, Франковски, 27 - 0:2, Пайет, 33 - 1:2, Пайет (пен), 45 - 2:2, Саид, 71 - 2:3

"Марсель": Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Ронжье (Лирола, 46), Жерсон (Луис Энрике, 89), Гендузи, Гуйе (де ла Фуэнте, 46), Пайет, Ундер, Дьенг (Харит, 63).

"Ланс": Лека, Гради (Айдара, 83), Медина, Ву, Мачадо (Клосс, 70), Франковски, Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Какута, 63), Сотока, Калимуэндо (Саид, 63).

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