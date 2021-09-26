"Марсель" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Ланса"
В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Марсель" проиграл "Лансу".
Благодаря победе "Ланс" сместил "Марсель" со второго места в чемпионате.
"Марсель" - "Ланс" 2:3
Голы: Сотока (пен), 9 - 0:1, Франковски, 27 - 0:2, Пайет, 33 - 1:2, Пайет (пен), 45 - 2:2, Саид, 71 - 2:3
"Марсель": Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Ронжье (Лирола, 46), Жерсон (Луис Энрике, 89), Гендузи, Гуйе (де ла Фуэнте, 46), Пайет, Ундер, Дьенг (Харит, 63).
"Ланс": Лека, Гради (Айдара, 83), Медина, Ву, Мачадо (Клосс, 70), Франковски, Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Какута, 63), Сотока, Калимуэндо (Саид, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13