"Бетис" одержал победу над "Хетафе"
Фото: твиттер "Бетиса"
В рамках 7-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" был сильнее "Хетафе".
Благодаря победе "Бетис" поднялся на 7-ю строчку, "Хетафе" остается последним.
"Бетис" - "Хетафе" 2:0
Голы: Виллиан Жозе, 14 - 1:0, Виллиан Жозе, 55 - 2:0
"Бетис": Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Каналес (Родри, 46), Вильям Карвалью (Гуардадо, 90), Родригес, Хуанми (Тельо, 72), Виллиан Жозе (Иглесиас, 65), Фекир (Камараса, 90).
"Хетафе": Сория, Иглесиас (Мата, 69), Митрович (Сандро Рамирес, 46), Джене, Куэнка, Оливера, Тимор, Максимович (Суарес, 42), Флорентину, Унал (Поведа, 70), Масиас (Сильва, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14