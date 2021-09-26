"Бетис" одержал победу над "Хетафе"

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"Бетис" одержал победу над "Хетафе"Фото: твиттер "Бетиса"

В рамках 7-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" был сильнее "Хетафе".

Благодаря победе "Бетис" поднялся на 7-ю строчку, "Хетафе" остается последним.

"Бетис" - "Хетафе" 2:0

Голы: Виллиан Жозе, 14 - 1:0, Виллиан Жозе, 55 - 2:0

"Бетис": Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Каналес (Родри, 46), Вильям Карвалью (Гуардадо, 90), Родригес, Хуанми (Тельо, 72), Виллиан Жозе (Иглесиас, 65), Фекир (Камараса, 90).

"Хетафе": Сория, Иглесиас (Мата, 69), Митрович (Сандро Рамирес, 46), Джене, Куэнка, Оливера, Тимор, Максимович (Суарес, 42), Флорентину, Унал (Поведа, 70), Масиас (Сильва, 46).       

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