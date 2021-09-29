Кунде высказался о несостоявшемся переходе в "Челси"

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Защитник "Севильи" Жюль Кунде рассказал о сорвавшемся трансфере в "Челси".

"Мы все знаем, что лето было беспокойным, я бы сказал, трудным. Однако теперь это в прошлом. Я сконцентрирован на команде. Команда нуждается во мне, и мне тоже нужна команда, чтобы проявить себя лучше, и именно это я и пытаюсь сделать.

До сих пор я доволен результатами команды и своими личными выступлениями, хотя я все еще могу стать лучше и провести лучший сезон, чем предыдущий", - приводит слова Кунде L`equipe.

Отметим, что соглашение игрока с клубом действует до 2024 года.

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