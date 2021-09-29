Клаудиньо рассказал о своих мечтах

Фото твиттер "Зенита"

Хавбек "Зенита" Клаудиньо мечтает о победе в Лиге Чемпионов.

"Все, что я проживаю сейчас, - это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим футболистом чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом - исполнил.

Мечтал играть в Лиге Чемпионов - исполняю это прямо сейчас. Даст бог, мечтаю выиграть Лигу Чемпионов с "Зенитом" и поехать со сборной Бразилии на Чемпионат Мира", - приводит слова бразильца "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в двух последних розыгрышах ЛЧ "Зенит" не выходил из группы.

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