Игнашевич может возглавить клуб ФНЛ

Фото инстаграм Сергея Игнашевича

Сергей Игнашевич может возглавить "Балтику".

Как сообщает "Чемпионат", калининградский клуб рассматривает Игнашевича как одного из основных кандидатов на пост тренера. Ранее команду покинул Евгений Калешин.

На данный момент "Балтика" занимает в ФНЛ 13-ю позицию.

Игнашевич известен по работе в "Торпедо", которое возглавлял с 2019 по 2021 год.

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