Луис Энрике объяснил непопадание Фати в заявку на Лигу Наций
Фото твиттер SPORF
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему Ансу Фати не попал в заявку на матчи Лиги Наций.
"Мы рады его выздоровлению, он фантастический футболист, которого все очень любят. Мы считаем, что ему необходимо время, пауза и спокойствие. Он год не играл. Мы не должны торопиться с Фати", - приводит слова Энрике Todomercadoweb.
6 октября Испания встретится с Италией в рамках полуфинала Лиги Наций. Другую путевку в финал разыграют Бельгия и Франция.
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