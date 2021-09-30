Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА

Теги россияшотландия

Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА

Россия благодаря победе "Спартака" над "Наполи" (3:2) в Лиге Европы поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Россия смогла обогнать в таблице Шотландию. На данный момент у России 31,682 балла, у Шотландии - 31,300 балла.

Однако если сегодня "Селтик" победит "Байер", а "Локомотив" проиграет "Лацио", то Шотландия снова вернется на 9-е место.

Также стоит отметить, что Россия увеличила отрыв от Украины, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА с 30,600 балла.

Читайте также: "Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы

"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов