Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА

Россия благодаря победе "Спартака" над "Наполи" (3:2) в Лиге Европы поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Россия смогла обогнать в таблице Шотландию. На данный момент у России 31,682 балла, у Шотландии - 31,300 балла.

Однако если сегодня "Селтик" победит "Байер", а "Локомотив" проиграет "Лацио", то Шотландия снова вернется на 9-е место.

Также стоит отметить, что Россия увеличила отрыв от Украины, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА с 30,600 балла.

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