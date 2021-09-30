Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе "Спартака" над "Наполи" (3:2) в Лиге Европы поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Россия смогла обогнать в таблице Шотландию. На данный момент у России 31,682 балла, у Шотландии - 31,300 балла.
Однако если сегодня "Селтик" победит "Байер", а "Локомотив" проиграет "Лацио", то Шотландия снова вернется на 9-е место.
Также стоит отметить, что Россия увеличила отрыв от Украины, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА с 30,600 балла.
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|6
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|3
|Маккаби Хайфа
|6
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|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
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|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
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|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
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