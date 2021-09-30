Витория прокомментировал победу над "Наполи"

Фото: инстаграм Витории

Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о победе над "Наполи" (3:2) в Лиге Европы.

"Разумеется, это было непросто. Мы еще до матча понимали, что будет сложно. "Наполи" громит соперников, лидирует в Серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол... Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были трудными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.

Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не спешили, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника.

Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой - все было фантастическим со стороны футболистов. Я очень счастлив", - приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".

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