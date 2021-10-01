Спаллетти пожаловался на поведение тренера "Спартака"

Фото: инстаграм Спаллетти

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти дал комментарии после поражения от "Спартака" (2:3) в Лиге Европы.

"Что случилось, когда я подошёл к скамейке "Спартака"? Я просто пошёл пожать руку одному из тренеров "Спартака", потому что он насмехался над нами весь второй тайм. Я просто хотел пожать ему руку.

Когда удалили футболиста "Спартака", мы искренне верили, что сможем сравнять счёт, однако вместо этого мы были слишком обезумевшими. Если бы мы сохранили спокойствие, мы бы сравняли счет. Вместо этого мы пропустили третий гол. Мы можем улучшить некоторые компоненты игры, я ожидал, что в последние 15 минут мы добьемся большего, однако мы не были достаточно организованы.

Первое поражение в сезоне? Я много раз проигрывал, так что это не новость! Если бы мы забили второй гол в первом тайме, мы бы победили", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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