Спаллетти пожаловался на поведение тренера "Спартака"
Фото: инстаграм Спаллетти
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти дал комментарии после поражения от "Спартака" (2:3) в Лиге Европы.
"Что случилось, когда я подошёл к скамейке "Спартака"? Я просто пошёл пожать руку одному из тренеров "Спартака", потому что он насмехался над нами весь второй тайм. Я просто хотел пожать ему руку.
Когда удалили футболиста "Спартака", мы искренне верили, что сможем сравнять счёт, однако вместо этого мы были слишком обезумевшими. Если бы мы сохранили спокойствие, мы бы сравняли счет. Вместо этого мы пропустили третий гол. Мы можем улучшить некоторые компоненты игры, я ожидал, что в последние 15 минут мы добьемся большего, однако мы не были достаточно организованы.
Первое поражение в сезоне? Я много раз проигрывал, так что это не новость! Если бы мы забили второй гол в первом тайме, мы бы победили", - приводит слова Спаллетти Football Italia.
Читайте также: "Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 сентября
-
Два клуба АПЛ поборются за Мане
-
Кейн - третий футболист, сделавший хет-трик в трех еврокубках
-
Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты Лиги Европы 30 сентября
-
Николич прокомментировал поражение от "Лацио"
-
Спаллетти пожаловался на поведение тренера "Спартака"
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Муру" в Лиге конференций
-
"Селтик" крупно проиграл "Байеру", "Вест Хэм" победил "Рапид" и другие результаты Лиги Европы
-
"Локомотив" проиграл "Лацио" в Лиге Европы
-
Стерлинг может вернуться в "Ливерпуль"
-
Витория прокомментировал победу над "Наполи"
-
Россия сместила Шотландию с девятого места в таблице коэффициентов УЕФА
-
Луис Энрике объяснил непопадание Фати в заявку на Лигу Наций
-
Игнашевич может возглавить клуб ФНЛ
-
"Лестер" проиграл "Легии", "Лион" разгромил "Брондбю" и другие результаты Лиги Европы
-
"Спартак" ярко ответил на провокацию "Наполи"
-
"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы
-
"Рома" Моуринью разгромила "Зарю" в Лиге конференций
-
Два основных игрока не помогут "Ливерпулю" в матче с "Манчестер Сити"
-
Роналду: "Я вернулся, потому что очень скучал по "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0