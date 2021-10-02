"Севилья" нацелилась на Шомуродова

Фото: твиттер "Ромы"

Форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов "Севильи".

По сведениям Fichajes, инициатором трансфера узбекского игрока является спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи.

Отмечается, что футболист очень нравится наставнику "волков" Жозе Моуринью, поэтому его уход маловероятен.

Шомуродов перебрался в "Рому" минувшим летом и заключил контракт до 2026 года.

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