Глушаков травмировался перед вызовом в сборную России

Теги химкиденис глушаковтравмыроссия

Глушаков травмировался перед вызовом в сборную РоссииФото: твиттер "Химок"

Хавбек "Химок" Денис Глушаков получил повреждение в игре против тульского "Арсенала" (0:0).

Игрок появился в стартовом составе, однако вынужден был покинуть поле после первого тайма. Вместо него вышел Александр Трошечкин.

Напомним, что Глушаков получил вызов в сборную России на октябрьские матчи.

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