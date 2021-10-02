Глушаков травмировался перед вызовом в сборную России

Фото: твиттер "Химок"

Хавбек "Химок" Денис Глушаков получил повреждение в игре против тульского "Арсенала" (0:0).

Игрок появился в стартовом составе, однако вынужден был покинуть поле после первого тайма. Вместо него вышел Александр Трошечкин.

Напомним, что Глушаков получил вызов в сборную России на октябрьские матчи.

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