Стерлинг приостановил переговоры с "Манчестер Сити" о новом контракте

Фото инстаграм Рахима Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в настоящее время не ведет переговоры с клубом о новом контракте.

По сведениям The Telegraph, игрок не будет спешить с продлением соглашения, так как хочет посмотреть на развитие своей ситуации в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что футболист недоволен количеством получаемого игрового времени.

Контракт Стерлинга с "Сити" истекает летом 2023 года.

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