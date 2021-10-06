Почеттино высказался о Месси

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Почеттино высказался о МессиФото: инстаграм Лиги Чемпионов

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

"Он, вероятно, лучший игрок в истории. Заполучить Месси - настоящий дар. Никто не ожидал, что он покинет "Барселону", даже он сам. Президент, Леонардо и клуб в целом проделали прекрасную работу для того, чтобы подписать с ним контракт. Это подняло планку ожиданий как в самом Париже, так и по всему миру.

Мне нравится то, насколько он искренний человек, что он чувствует необходимость отплатить людям за полученную любовь", - приводит слова Почеттино Marca.

В этом сезоне Месси провел за парижан пять игр и забил один гол.

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