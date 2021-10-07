У "Ньюкасла" может смениться владелец
У "Ньюкасла" все-таки может смениться руководство.
По сведениям Sky Sports, инвестиционный фонд Саудовской Аравии снова готов попробовать купить клуб.
Ранее сделка была заблокирована из-за связи между саудовским правительством и стриминговым сервисом, который осуществлял пиратские трансляции матчей АПЛ.
Отмечается, что эта проблема была решена и новые переговоры могут стартовать в ближайшее время.
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