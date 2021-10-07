Агент Зинченко отреагировал на критику игрока из-за фото с Хабибом

Теги украинаалександр зинченкохабиб нурмагомедов

Агент Зинченко отреагировал на критику игрока из-за фото с ХабибомФото: инстаграм Зинченко

Алан Прудников, агент защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, отреагировал на критику футболиста из-за совместного фото с Хабибом Нурмагомедовым.

"Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото! Я увидел двух топовых спортсменов!" - заявил Прудников.

Напомним, что Зинченко и Хабиб встретились на трибунах "Энфилда" на игре "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

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