Агент Зинченко отреагировал на критику игрока из-за фото с Хабибом
Фото: инстаграм Зинченко
Алан Прудников, агент защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, отреагировал на критику футболиста из-за совместного фото с Хабибом Нурмагомедовым.
"Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото! Я увидел двух топовых спортсменов!" - заявил Прудников.
Напомним, что Зинченко и Хабиб встретились на трибунах "Энфилда" на игре "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".
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