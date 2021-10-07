"Боруссия" готова почти в два раза увеличить зарплату Холанда
Фото: твиттер Холанда
Дортмундская "Боруссия" намерена удержать нападающего Эрлинга Холанда.
По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, "шмели" готовы увеличить зарплату норвежца до 15 миллионов евро. Отметим, что сейчас игрок зарабатывает 8 миллионов евро в год.
В этом сезоне Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20