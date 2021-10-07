"Боруссия" готова почти в два раза увеличить зарплату Холанда

Фото: твиттер Холанда

Дортмундская "Боруссия" намерена удержать нападающего Эрлинга Холанда.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, "шмели" готовы увеличить зарплату норвежца до 15 миллионов евро. Отметим, что сейчас игрок зарабатывает 8 миллионов евро в год.

В этом сезоне Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.

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