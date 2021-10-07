Луис Энрике высказался о выходе в финал Лиги Наций

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Луис Энрике высказался о выходе в финал Лиги НацийФото: твиттер УЕФА

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Италией (2:1) в рамках полуфинала Лиги Наций (2:1).

"Отличная игра, оба соперника предложили лучшее, что у них было. Мы снова создавали много моментов, хорошо прессинговали, я очень доволен. За полторы тренировки трудно что-то сделать, однако футболисты прекрасно отнеслись к делу.

Мы хотим играть в свой футбол против любого соперника. Хотим действовать храбро, обороняться через прессинг, правильно подходить к своей работе. У меня есть список из 40-50 игроков, заслуживающих играть за нашу команду.

Мы добились своей цели как команда. Торрес и Ойарсабаль сыграли превосходно. Мы довольны, что дошли до финала за счет командной игры. И Франция, и Бельгия очень сильны. Мы постараемся устроить сопернику проблемы и завоевать трофей", - приводит слова Энрике Marca.

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