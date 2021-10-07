"Барселона" интересуется вингером "Атлетико"

Фото: инстаграм Лемара

"Барселона" проявляет интерес к вингеру мадридского "Атлетико".

Как сообщает Todofichajes, в шорт-лист каталонцев попал Тома Лемар. Контракт футболиста действует до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Лемара два гола и два ассиста в 7 матчах.

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