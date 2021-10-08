У Бензема 19 результативных действий в 14 матчах сезона за "Реал" и сборную Франции

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У Бензема 19 результативных действий в 14 матчах сезона за "Реал" и сборную Франции Фото инстаграм Карима Бензема

Форвард сборной Франции Карим Бензема отметился голом в полуфинале Лиги Наций против Бельгии (3:2).

В этом сезоне 33-летний игрок забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 14 играх за сборную и "Реал".

Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В сборную Франции он был вызван в этом году впервые за 6 лет.

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