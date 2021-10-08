У Бензема 19 результативных действий в 14 матчах сезона за "Реал" и сборную Франции
Форвард сборной Франции Карим Бензема отметился голом в полуфинале Лиги Наций против Бельгии (3:2).
В этом сезоне 33-летний игрок забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 14 играх за сборную и "Реал".
Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В сборную Франции он был вызван в этом году впервые за 6 лет.
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
|14
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|Эспаньол
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