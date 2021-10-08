Отбор ЧМ-2022: Бразилия обыграла Венесуэлу, Аргентина сыграла вничью с Парагваем
Фото: твиттер КОНМЕБОЛ
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.
Парагвай - Аргентина 0:0
Парагвай: Сильва, Рохас, Гомес, Альдерете, Алонсо, Вильясанти (Бальбуэна, 89), Морель (Кардосо Лусена, 63), Альмирон, Арсамендия (Санчес, 74), Ромеро (Эскобар, 89), Санабрия (Гонсалес, 74).
Аргентина: Мартинес, Акунья (Тальяфико, 57), Ромеро, Отаменди, Молина, Паредес, Ло Чельсо (Гонсалес, 76), де Пауль (Гомес, 67), Ди Мария (Родригес, 67), Корреа (Альварес, 76), Месси.
Уругвай - Колумбия 0:0
Уругвай: Муслера, Винья, Хименес (Араухо, 60), Годин, Нандес, Весино, Вальверде, Родригес (Нуньес, 46), Бентанкур (Перейро, 77), де Арраскаэта (де ла Крус, 45), Суарес (Кавани, 46).
Колумбия: Оспина, Мина, Медина, Куэста, Куадрадо (Кинтеро, 80), Урибе (Лерма, 58), Барриос, Диас, Мохика, Фалькао (Сапата, 58), Борре (Мартинес, 58).
Венесуэла - Бразилия 1:3
Голы: Рамирес, 11 - 1:0, Маркиньос, 71 - 1:1, Габриэл Барбоза (пен), 85 - 1:2, Антони, 90 - 1:3
Венесуэла: Гратероль, Феррареси, Эрнандес, Мехиас (Чансельор, 46), Ринкон (Морено, 74), Гонсалес, Мартинес (Кастильо, 65), Сотельдо, Мачис (Кордова, 74), Рамирес, Пеньяранда (Бельо, 59).
Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Данило (Эмерсон, 77), Маркиньос, Арана (Алекс Сандро, 90), Жерсон, Фабиньо, Эвертон Рибейро (Рафинья, 46), Лукас Пакета (Винисиус Жуниор, 63), Габриэл Барбоза, Габриэл Жезус (Антони, 77).
Эквадор - Боливия 3:0
Голы: Эстрада, 14 - 1:0, Валенсия, 17 - 2:0, Валенсия, 19 - 3:0
Эквадор: Рамирес, Кастильо (Пресиадо, 49), Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Груэсо, Мена (Сармиенто, 64), Кайседо (Мендес, 79), Плата, Эстрада (Ангуло, 79), Валенсия (Рохас, 64).
Боливия: Лампе, Акин, Сагредо, Джузино, Сагредо, Вака (Фернандес, 88), Хустиниано (Гонсалес, 81), Вака (Абрего, 66), Сеспедес (Энумба, 66), Кинтерос, Морено (Гарсия, 87).
Перу - Чили 2:0
Голы: Куэва, 35 - 1:0, Пенья, 64 - 2:0
Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Кальенс, Трауко, Флорес (Лопес, 69), Йотун, Куэва (Коста, 80), Акино, Пенья (Картахена, 80), Герреро (Фарфан, 62).
Чили: Браво, Исла, Вегас, Марипан, Арангис (Вальдес, 65), Медель, Пульгар, Нуньес (Мора, 46), Менесес (Монтесинос, 65), Санчес, Бреретон (Хименес, 78).
Турнирное положение: Бразилия (27), Аргентина (19), Эквадор (16), Уругвай (16), Колумбия (14), Парагвай (12), Перу (11), Чили (7), Боливия (6), Венесуэла (4).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3