Отбор ЧМ-2022: Бразилия обыграла Венесуэлу, Аргентина сыграла вничью с Парагваем

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Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.

Парагвай - Аргентина 0:0

Парагвай: Сильва, Рохас, Гомес, Альдерете, Алонсо, Вильясанти (Бальбуэна, 89), Морель (Кардосо Лусена, 63), Альмирон, Арсамендия (Санчес, 74), Ромеро (Эскобар, 89), Санабрия (Гонсалес, 74).

Аргентина: Мартинес, Акунья (Тальяфико, 57), Ромеро, Отаменди, Молина, Паредес, Ло Чельсо (Гонсалес, 76), де Пауль (Гомес, 67), Ди Мария (Родригес, 67), Корреа (Альварес, 76), Месси.



Уругвай - Колумбия 0:0

Уругвай: Муслера, Винья, Хименес (Араухо, 60), Годин, Нандес, Весино, Вальверде, Родригес (Нуньес, 46), Бентанкур (Перейро, 77), де Арраскаэта (де ла Крус, 45), Суарес (Кавани, 46).

Колумбия: Оспина, Мина, Медина, Куэста, Куадрадо (Кинтеро, 80), Урибе (Лерма, 58), Барриос, Диас, Мохика, Фалькао (Сапата, 58), Борре (Мартинес, 58).



Венесуэла - Бразилия 1:3

Голы: Рамирес, 11 - 1:0, Маркиньос, 71 - 1:1, Габриэл Барбоза (пен), 85 - 1:2, Антони, 90 - 1:3

Венесуэла: Гратероль, Феррареси, Эрнандес, Мехиас (Чансельор, 46), Ринкон (Морено, 74), Гонсалес, Мартинес (Кастильо, 65), Сотельдо, Мачис (Кордова, 74), Рамирес, Пеньяранда (Бельо, 59).

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Данило (Эмерсон, 77), Маркиньос, Арана (Алекс Сандро, 90), Жерсон, Фабиньо, Эвертон Рибейро (Рафинья, 46), Лукас Пакета (Винисиус Жуниор, 63), Габриэл Барбоза, Габриэл Жезус (Антони, 77).



Эквадор - Боливия 3:0

Голы: Эстрада, 14 - 1:0, Валенсия, 17 - 2:0, Валенсия, 19 - 3:0

Эквадор: Рамирес, Кастильо (Пресиадо, 49), Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Груэсо, Мена (Сармиенто, 64), Кайседо (Мендес, 79), Плата, Эстрада (Ангуло, 79), Валенсия (Рохас, 64).

Боливия: Лампе, Акин, Сагредо, Джузино, Сагредо, Вака (Фернандес, 88), Хустиниано (Гонсалес, 81), Вака (Абрего, 66), Сеспедес (Энумба, 66), Кинтерос, Морено (Гарсия, 87).



Перу - Чили 2:0

Голы: Куэва, 35 - 1:0, Пенья, 64 - 2:0

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Кальенс, Трауко, Флорес (Лопес, 69), Йотун, Куэва (Коста, 80), Акино, Пенья (Картахена, 80), Герреро (Фарфан, 62).

Чили: Браво, Исла, Вегас, Марипан, Арангис (Вальдес, 65), Медель, Пульгар, Нуньес (Мора, 46), Менесес (Монтесинос, 65), Санчес, Бреретон (Хименес, 78).

Турнирное положение: Бразилия (27), Аргентина (19), Эквадор (16), Уругвай (16), Колумбия (14), Парагвай (12), Перу (11), Чили (7), Боливия (6), Венесуэла (4).

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