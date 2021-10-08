"Зениту" не хватило одного голоса на ЭСК, чтобы отменить красную Азмуна

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"Зениту" не хватило одного голоса на ЭСК, чтобы отменить красную Азмуна Фото: инстаграм Сердара Азмуна

ЭСК РФС не отменил красную карточку нападающего "Зенита" Сердара Азмуна за фол на голкипере "Сочи" (1:2) Сослане Джанаеве.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", при принятии решения не хватило всего одного голоса для отмены красной карточки.

Таким образом, Азмун не сыграет в следующем туре РПЛ против тульского "Арсенала".

В текущем сезоне на счету Азмуна 6 забитых голов в 12 играх.

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