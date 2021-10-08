Агуэро дважды отказал "Ювентусу" перед переходом в "Барселону"

Фото твиттер Серхио Агуэро

"Ювентус" летом пытался подписать форварда Серхио Агуэро.

Как сообщает Sport.es, 33-летний аргентинец дважды отклонил предложение туринского клуба, так как у него уже была устная договоренность с "Барселоной".

Отмечается, что контракт "Ювентуса" был выгоднее, чем предлагали каталонцы.

Из-за травмы Агуэро еще не появлялся на поле в этом сезоне.

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