"Мисс "Спартак" 2019" вошла в тренерский штаб клуба

Фото: инстаграм Смирновой

"Спартак" объявил о входе в тренерский штаб клуба Ольги Смирновой.

Смирнова в 2019 году выиграла конкурс "Мисс "Спартак". Она заняла должность тренера по физической подготовке.

Отметим, что Ольга является мастером спорта и двукратной чемпионкой России по лёгкой атлетике.

Ранее она занимала пост тренера по физической подготовке в академии "Спартака".

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