"Бавария" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно

Фото: твиттер Карима Адейеми

"Бавария" всерьез нацелилась на нападающего "РБ Зальцбурга" Карима Адейеми.

По сведениям Goal.com, 19-летний немец является приоритетной целью "Баварии" на зимнее трансферное окно. Руководство мюнхенского клуба видит в нем потенциальную замену Роберту Левандовскому.

Отмечается, что если "Бавария" подпишет Адейеми в январе, то он останется в "Зальцбурге" в аренде до конца сезона.

В этом сезоне на счету Адейеми 11 голов и один ассист в 14 играх.

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