Суарес и Хименес травмировались в игре с Колумбией

Фото: твиттер сборной Уругвая

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес и форвард Луис Суарес травмировались в игре квалификации ЧМ-2022 против Колумбии (0:0).

Суарес в конце первого тайма столкнулся коленом с Йерри Миной и не вышел на второй тайм. Хименес, вероятно, получил мышечное повреждение.

Отмечается, что оба футболиста вернутся в расположение "Атлетико" для полного медобследования.

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