РФС продлит контракт с РПЛ на проведение чемпионата России
РФС в ближайшее время должен продлить контракт с РПЛ на проведение чемпионата России по футболу до 2030 года.
Как сообщает журналист Иван Карпов, по новому договору будут увеличены денежные отчисления от лиги в адрес РФС. Ранее РПЛ платил 230 миллионов рублей за сезон, однако теперь РФС будет получать от 5 до 7,5% от всех доходов лиги за тот же период.
Кроме того, РПЛ оплатит издержки на содержание арбитров, но объем пока еще не утвержден.
Напомним, что 22 ноября состоятся выборы нового президента РПЛ.
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