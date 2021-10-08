Лапорта объяснил, почему оставил Кумана тренером "Барселоны"
Фото: твиттер "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о тренере команды Рональде Кумане.
"Все кулес, включая Кумана, разочарованы ситуацией. Президент должен проанализировать ситуацию и принять решение. И я, выслушав своих доверенных людей, пришел к выводу, что должен действовать так же, как и с Райкардом.
Куман заслуживает доверия. В первую очередь потому, что он куле и любит "Барсу". Это видно, когда общаешься с ним. Во-вторых, он легенда клуба, важно это отметить. Вдобавок возник спортивный и институциональный кризис.
Мне необходимо было понять, стоит ли верить в команду. Я спросил Кумана: "Ты веришь в эту команду?" Он ответил: "Конечно, однако нужно, чтобы восстановились травмированные". Я увидел мужчину, который хочет продолжать", - приводит слова Лапорты Diario Sport.
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