"Челси" и "Манчестер Сити" - лидеры по номинантам на "Золотой мяч"

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"Челси" и "Манчестер Сити" - лидеры по номинантам на "Золотой мяч"Фото: сайт ФИФА

"Манчестер Сити" и "Челси" имеют по пять представителей среди претендентов на "Золотой мяч".

Стоит отметить, что это лучший показатель среди всех европейских клубов.

От "Челси" за награду поборются - Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт и Н’Голо Канте.

"Манчестер Сити" в борьбе за "Золотой мяч" представят Рахим Стерлинг, Рияд Махрез, Фил Фоден, Рубен Диаш и Кевин Де Брюйне.

Новый обладатель "Золотого мяча" будет назван 5 декабря.

Читайте также: Опубликован список номинантов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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