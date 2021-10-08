"Челси" и "Манчестер Сити" - лидеры по номинантам на "Золотой мяч"

Фото: сайт ФИФА

"Манчестер Сити" и "Челси" имеют по пять представителей среди претендентов на "Золотой мяч".

Стоит отметить, что это лучший показатель среди всех европейских клубов.

От "Челси" за награду поборются - Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт и Н’Голо Канте.

"Манчестер Сити" в борьбе за "Золотой мяч" представят Рахим Стерлинг, Рияд Махрез, Фил Фоден, Рубен Диаш и Кевин Де Брюйне.

Новый обладатель "Золотого мяча" будет назван 5 декабря.

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