"Челси" и "Манчестер Сити" - лидеры по номинантам на "Золотой мяч"
Фото: сайт ФИФА
"Манчестер Сити" и "Челси" имеют по пять представителей среди претендентов на "Золотой мяч".
Стоит отметить, что это лучший показатель среди всех европейских клубов.
От "Челси" за награду поборются - Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт и Н’Голо Канте.
"Манчестер Сити" в борьбе за "Золотой мяч" представят Рахим Стерлинг, Рияд Махрез, Фил Фоден, Рубен Диаш и Кевин Де Брюйне.
Новый обладатель "Золотого мяча" будет назван 5 декабря.
Читайте также: Опубликован список номинантов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18