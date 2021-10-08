Хорватия разгромила Кипр, Германия и Нидерланды одержали победы

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Хорватия разгромила Кипр, Германия и Нидерланды одержали победыФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей квалификации ЧМ-2022.

Латвия - Нидерланды 0:1

Гол: Классен, 19 - 0:1

Латвия: Озолс, Черномордый, Дубра, Юрковскис, Кигурс (Кроллис, 84), Эмсис (Стуглис, 89), Яунземс (Онтужанс, 81), Цыганик, Зюзин (Карклиньш, 84), Савальниекс, Улдрикис (Тарасов, 89).

Нидерланды: Бейло, Думфрис, де Врей, Блинд, ван Дейк, Тил (Гравенберх, 62), де Йонг, Бергейс (Ланг, 62), Классен, Гакпо (Вегорст, 76), Депай.   


Германия - Румыния 2:1

Голы: Хаджи, 9 - 0:1, Гнабри, 52 - 1:1, Мюллер, 81 - 2:1

Германия: тер Стеген, Керер, Рюдигер, Зюле, Горетцка, Хофманн (Клостерманн, 85), Ройс (Хавертц, 67), Киммих, Сане (Адейеми, 89), Вернер (Мюллер, 67), Гнабри.

Румыния: Ницэ, Тошка, Рациу, Буркэ (Маня, 50), Рус, Станчу (Албу, 82), Хаджи (Максим, 60), Михэилэ (Иван, 60), Марин, Кирикеш, Пушкаш (Митрицэ, 82).


Турция - Норвегия 1:1

Голы: Актюркоглу, 6 - 1:0, Торстведт, 41 - 1:1

Турция: Чакыр, Демирал, Эркин, Азиз (Айхан, 70), Челик, Ундер (Языджи, 70), Чалханоглу, Актюркоглу (Караман, 84), Оздемир (Антальялы, 70), Туфан (Кутлу, 58), Йылмаз.

Норвегия: Нюланд, Страннберг, Мелинг, Педерсен (Рюэрсон, 84), Ханче-Ольсен, Эльюнусси, Берг (Эурснес, 75), Торстведт (Бериша, 75), Эдегор, Хеуге (Дэли, 75), Торсбю.


Кипр - Хорватия 0:3

Голы: Перишич, 45 - 0:1, Гвардиол, 80 - 0:2, Ливая, 90 - 0:3

Кипр: Михаил, Иоанну, Сотириу, Андреу, Псалтис, Кастанос, Авраам (Антониадис, 60), Питтас (Ционис, 46), Артиматас (Кирьяку, 69), Папулис (Лоизу, 69), Сотириу (Какулис, 85).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Гвардиол, Чалета-Цар, Соса, Ковачич (Пашалич, 63), Модрич (Иванушец, 84), Влашич (Брекало, 68), Брозович (Якич, 84), Перишич, Крамарич (Ливая, 68).

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