Беларусь проиграла 6-й матч кряду

Фото: твиттер сборной Беларуси

Сборная Беларуси проиграла Эстонии (0:2) в матче отбора ЧМ-2022.

Таким образом, белорусы проиграли в шестой игре кряду. Общий счет - 3:17.

Ранее Беларусь дважды проиграла Бельгии (0:8, 0:1), а также Уэльсу (2:3) и Чехии (0:1). Еще была товарищеская игра с Азербайджаном (1:2).

После 6 матчей отбора Беларусь идет в группе на последнем месте, имея в активе 3 очка.

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