Стал известен размер призовых футболистов "Барселоны" при Бартомеу

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Стали известны бонусы футболистов "Барселоны" во время правления президента Жозепа Бартомеу.

По сведениям AS, у неназванного футболиста в договоре был включен бонус в размере 6,7 миллиона евро за то, что он остался в клубе на сезон-2020/21. Этот пункт также содержал условие выплаты игроку 2,8 миллиона за сезон-2021/22 и 5,6 миллиона - если бы он остался на следующий сезон.

Все эти бонусы идут дополнением к зарплате в размере 13,5 миллиона евро за сезон. Также, если бы этот футболист отыграл хотя бы в половине матчей сезона, он бы получил прибавку к зарплате в размере 2 миллионов в первый сезон после продления соглашения. Позднее показатель игр, которые нужно провести для повышения зарплаты, был снижен до 35%.

Кроме того, в контрактах некоторых ключевых футболистов были следующие пункты: 11 миллионов за игру как минимум в половине матчей сезона; 1,2 миллиона за выход из группы Лиги Чемпионов и 3,6 миллиона за требл.

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