Стал известен размер призовых футболистов "Барселоны" при Бартомеу
Фото: instagram
Стали известны бонусы футболистов "Барселоны" во время правления президента Жозепа Бартомеу.
По сведениям AS, у неназванного футболиста в договоре был включен бонус в размере 6,7 миллиона евро за то, что он остался в клубе на сезон-2020/21. Этот пункт также содержал условие выплаты игроку 2,8 миллиона за сезон-2021/22 и 5,6 миллиона - если бы он остался на следующий сезон.
Все эти бонусы идут дополнением к зарплате в размере 13,5 миллиона евро за сезон. Также, если бы этот футболист отыграл хотя бы в половине матчей сезона, он бы получил прибавку к зарплате в размере 2 миллионов в первый сезон после продления соглашения. Позднее показатель игр, которые нужно провести для повышения зарплаты, был снижен до 35%.
Кроме того, в контрактах некоторых ключевых футболистов были следующие пункты: 11 миллионов за игру как минимум в половине матчей сезона; 1,2 миллиона за выход из группы Лиги Чемпионов и 3,6 миллиона за требл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14