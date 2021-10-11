Испанский арбитр высказался о голе Мбаппе в финале Лиги Наций

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Испанский арбитр высказался о голе Мбаппе в финале Лиги НацийФото: твиттер УЕФА

Испанский судья Альфонсо Перес Бурруль оценил гол форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги Наций против Испании (2:1).

Напомним, что этот гол стал победным, но, возможно, был забит из офсайда.

"Невероятно, что линия не была проведена, когда француз находится в довольно очевидном положении вне игры", - приводит слова арбитра Marca.

Финал обслуживала судейская бригада во главе с англичанином Энтони Тэйлором.

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