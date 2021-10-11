Президента Бразилии не пустили на игру "Сантоса" из-за отсутствия прививки

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Президента Бразилии не пустили на игру "Сантоса" из-за отсутствия прививкиФото: инстаграм Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на игру чемпионата между "Сантосом" и "Гремио".

Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. На матч пускали только привитых зрителей.

"Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру "Сантоса", а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у кого-либо привитого", - приводит слова президента Goal.com.

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