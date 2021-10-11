Куртуа: "УЕФА и ФИФА выступают против Суперлиги, но делают то же самое"

Фото: инстаграм Куртуа

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа выступил с критикой в адрес УЕФА и ФИФА.

"В следующем году нас ждет Чемпионат Мира в ноябре, а затем мы до июня продолжим играть за клубы. Будут травмы. Об игроках никто не думает. В июне добавятся еще четыре матча Лиги Наций, а потом двухнедельный отпуск. Однако этого мало для футболистов, чтобы они могли выступать на самом высоком уровне на протяжении 12 месяцев.

Если мы не выскажемся, все останется по-прежнему. ФИФА и УЕФА выступают против Суперлиги, однако делают то же самое. Добавляют игры, новые турниры, Лигу конференций или как там она называется. Всегда одно и то же. Они могут злиться на команды, которые хотят в Суперлигу, однако они не думают о футболистах, только о своих карманах.

Теперь заговорили о проведении чемпионатов мира и Европы каждый год. А когда мы будем отдыхать? Никогда. В конечном итоге на футболистов свалятся травмы. Мы не роботы. У нас все больше игр, все меньше времени на отдых, но никому нет до этого дела", - приводит слова Куртуа ESPN.

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