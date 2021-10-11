Сербская федерация пожалуется в ФИФА из-за ситуации с Шакири
Фото: инстаграм Шакири
Футбольный союз Сербии намерен обратиться в ФИФА из-за ситуации с вингером сборной Швейцарии Джерданом Шакири.
Во время интервью после матча с Северной Ирландией (2:0) неизвестный накинул на Шакири куртку с эмблемой Армии освобождения Косова (UCK).
A person puts Shaqiri (Switzerland) a coat on during an interview, Shaqiri removes it immediately.— Stefan in Kosovo (@StefanInKosovo) October 10, 2021
Serbian Football Association reacts: "Sanctions against Shaqiri for promoting a criminal terrorist organization!!11!"
The childish, unfair Serbian propaganda has no limits ♂️ pic.twitter.com/XtsQGuoFJ4
"Мы готовим письмо в ФИФА. Мы требуем немедленного ответа и самых строгих санкций в отношении Шакири за пропаганду криминальной террористической организации", - заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.
Ситуацию также прокомментировали в федерации футбола Швейцарии.
"Неприемлемо, когда люди хотят использовать футбольную площадку для политической пропаганды. Джердан Шакири повел себя образцово, сохранял спокойствие и не отреагировал. Ответственный за этот эпизод человек допрашивается полицией, ему отныне запрещено посещать стадион".
Стоит отметить, что Шакири родился в городе Гнилане на территории современной Республики Косово.
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