Сербская федерация пожалуется в ФИФА из-за ситуации с Шакири

Фото: инстаграм Шакири

Футбольный союз Сербии намерен обратиться в ФИФА из-за ситуации с вингером сборной Швейцарии Джерданом Шакири.

Во время интервью после матча с Северной Ирландией (2:0) неизвестный накинул на Шакири куртку с эмблемой Армии освобождения Косова (UCK).

A person puts Shaqiri (Switzerland) a coat on during an interview, Shaqiri removes it immediately.



Serbian Football Association reacts: "Sanctions against Shaqiri for promoting a criminal terrorist organization!!11!"



The childish, unfair Serbian propaganda has no limits ‍♂️ pic.twitter.com/XtsQGuoFJ4