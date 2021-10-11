Сербская федерация пожалуется в ФИФА из-за ситуации с Шакири

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Сербская федерация пожалуется в ФИФА из-за ситуации с ШакириФото: инстаграм Шакири

Футбольный союз Сербии намерен обратиться в ФИФА из-за ситуации с вингером сборной Швейцарии Джерданом Шакири.

Во время интервью после матча с Северной Ирландией (2:0) неизвестный накинул на Шакири куртку с эмблемой Армии освобождения Косова (UCK).

"Мы готовим письмо в ФИФА. Мы требуем немедленного ответа и самых строгих санкций в отношении Шакири за пропаганду криминальной террористической организации", - заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.

Ситуацию также прокомментировали в федерации футбола Швейцарии.

"Неприемлемо, когда люди хотят использовать футбольную площадку для политической пропаганды. Джердан Шакири повел себя образцово, сохранял спокойствие и не отреагировал. Ответственный за этот эпизод человек допрашивается полицией, ему отныне запрещено посещать стадион".

Стоит отметить, что Шакири родился в городе Гнилане на территории современной Республики Косово.

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