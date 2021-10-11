"Барселона" интересовалась Нуньесом еще до перехода в "Бенфику". Он забил два гола "Барсе" в ЛЧ

Фото: инстаграм Нуньеса

Форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес входил в сферу интересов "Барселоны" еще до перехода в португальский клуб.

"Сине-гранатовые" активно следили за уругвайцем во время его выступлений за "Пеньяроль", однако речь об его трансфере пошла когда он начал блистать в "Альмерии".

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барса" не смогла осуществить трансфер игрока из-за финансовых проблем. Речь шла о сумме в 15-20 миллионов евро.

В итоге Нуньес перешел в "Бенфику" за 25 миллионов евро. В игре против "Барселоны" в Лиге Чемпионов футболист забил два гола.

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