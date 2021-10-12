Широков оценил шансы России в матче с Хорватией

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Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался после победы над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

"Не знаю, кто не верил в эту сборную. Вера была, в домашнюю игру даже больше, однако получилось так, что выездная игра удалась намного лучше, чем со Словакией за счет того, что мяч в низ положили.

Начало, может, было не за нами, однако с минуты 17-й мяч забрали, контролировали, играли достаточно уверенно. Неудивительно, что забили два гола. Во втором тайме немножко отдали инициативу, однако все равно моменты были, можно было реализовать и не доводить до нервной концовки.

Надеялся, что хорваты нам подарок сделают, они и преподнесли его. Теперь дело за нами. Необходимо обыграть дома Кипр и постараться не проиграть хорватам, тогда выходим с первого места и никаких стыков не нужно. Будет сложно ввиду того, что мы играем с Хорватией на выезде, но ничего невозможного не вижу", - приводит слова Широкова "Спорт-Экспресс".

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