Широков оценил шансы России в матче с Хорватией
Фото твиттер "СЭ"
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался после победы над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.
"Не знаю, кто не верил в эту сборную. Вера была, в домашнюю игру даже больше, однако получилось так, что выездная игра удалась намного лучше, чем со Словакией за счет того, что мяч в низ положили.
Начало, может, было не за нами, однако с минуты 17-й мяч забрали, контролировали, играли достаточно уверенно. Неудивительно, что забили два гола. Во втором тайме немножко отдали инициативу, однако все равно моменты были, можно было реализовать и не доводить до нервной концовки.
Надеялся, что хорваты нам подарок сделают, они и преподнесли его. Теперь дело за нами. Необходимо обыграть дома Кипр и постараться не проиграть хорватам, тогда выходим с первого места и никаких стыков не нужно. Будет сложно ввиду того, что мы играем с Хорватией на выезде, но ничего невозможного не вижу", - приводит слова Широкова "Спорт-Экспресс".
Читайте также: Боярский оценил шансы сборной России в финальной стадии ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черданцев выступает против смены капитанов в сборной России
-
"Спартак" отреагировал на травму Умярова
-
Уткин оценил игру сборной России
-
Стало известно, когда сборные смогут начать подготовку к ЧМ-2022
-
"Спартак" теряет Умярова
-
Широков оценил шансы России в матче с Хорватией
-
Черышев может сыграть против "Барселоны"
-
Молодежная сборная России разгромила Литву в матче отбора Евро-2023 (U21)
-
Финляндия обыграла Казахстан в матче отбора ЧМ-2022
-
Педро Порро хочет перейти в "Реал"
-
2
Симеоне высказался о несостоявшемся переходе Месси в "Атлетико"
-
"Ньюкасл" не делал предложений по Коутиньо
-
"Барселоне" разрешили заполнять стадион на 100%
-
"Реал" хочет усилить полузащиту
-
3
Названы три фаворита на "Золотой мяч"
-
"Барселона" заинтересована в двух полузащитниках
-
"Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера"
-
Экс-тренер "Челси" рассказал причину провала де Брюйне, Лукаку и Салаха в стане "синих"
-
Бывший владелец "Спартака" назвал цену клуба
-
Милитао из "Реала" получил повреждение