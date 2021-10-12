Уткин оценил игру сборной России

Фото: инстаграм Уткина

Журналист Василий Уткин высказался об игре сборной России.

Напомним, что ранее сборная одержала победу над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

"Когда мы говорим, что у сборной нет и не может быть поставленной игры сейчас, это чаще всего воспринимается как отговорка для тех, кому больше Черчесова нравится Карпин. У нас реально появился удивительный опыт. Мы увидели две абсолютно разные игры буквально за четыре дня. При этом худший матч был сыгран дома, а лучший - со Словенией в гостях.

Ну как это можно объяснить? Только одним способом. Это ровно то и означает, что у сборной сейчас нет класса, нет уровня, нет стиля, она играет, в общем-то, как придется, однако самое главное, что играть ей хочется. И это, пожалуй, самый задорный итог этой паузы на матчи сборных.

Хорватия сыграла вничью со Словакией. Судя по всему, играла она, наверное, не очень здорово, как и мы со словаками. Если взять словаков за некий уровень, мы этот уровень в плохой день выдержали, а в хороший - превзошли. И теперь мы выше хорватов, и это заслуженно. Однако это ровным счетом ничего не значит. Мы выше на два очка, а это ровно тот расклад, который пугает болельщиков моего поколения примерно с того момента, как мы перестали воспринимать футбол как яркое впечатление без какого либо прошлого.

Нас в игре против Хорватии, возможно, будет устраивать ничья. Боже мой, ничего страшнее я в жизни не слыхал. Это самый худший сценарий, который может быть", - заявил Уткин.

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