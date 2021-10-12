"Спартак" отреагировал на травму Умярова

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"Спартак" отреагировал на травму УмяроваФото: инстаграм Умярова

В "Спартаке" отреагировали на повреждение хавбека Наиля Умярова.

"Наиль Умяров получил травму в молодежной сборной России. После углубленного медобследования будут понятен характер повреждения и сроки восстановления", - приводит слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Умяров сыграл за "Спартак" 12 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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