Черданцев выступает против смены капитанов в сборной России
Фото: инстаграм Черданцева
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением о смене капитанов в сборной России после назначения Валерия Карпина.
"Я отношусь к этому отрицательно. Капитан национальной сборной - это статус, фигура и не просто игрок. А национальная команда - это не "Торпедо" Армавир и не "Ростов".
Сборную смотрит вся страна, поэтому капитаном должен быть тот, кого народ для себя выделяет, на кого люди смотрят со всем вниманием. Таковы традиции. А люди, которые не смотрят на регулярной основе чемпионат России, возможно, и не знают, кто такой Алексей Сутормин.
Капитан - это не шутки, а серьезная общественная функция. Журналисты при неудачах идут к тренеру, а далее - к капитану. И тот должен быть готов отвечать за команду. Мне кажется, более опытные люди могут подсказать тренерскому штабу сборной, что к капитанской повязке стоит относиться иначе", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, что за пять игр при Валерии Карпине было пять капитанов - Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.
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