Венгер анонсировал введение автоматического определения офсайда

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Глава отдела глобального развития футбола в ФИФА Арсен Венгер сообщил л нововведении в 2022 году.

"Велика вероятность того, что офсайд будет определяться автоматически в 2022 году. Я не знаю, как это будет выглядеть, однако это будет следующий большой судейский прогресс", - приводит слова Венгера Tuttojuve.

Напомним, что ранее Венгер предлагал ввести изменения касательно угловых, аутов и штрафных ударов.

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