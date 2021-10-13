Роналду приблизился к рекорду по голам в отборочных матчах Чемпионата Мира
Фото: инстаграм Роналду
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в игре квалификации ЧМ-2022 против Люксембурга (5:0).
Как сообщает Gracenote Live, 36-летний португалец забил 36-й гол в рамках отборочных этапов к Чемпионату Мира. Он сравнялся с Али Даеи из Ирана.
Рекордсменом является Карлос Руис из Гватемалы, на счету которого 39 голов.
Читайте также: Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную. | http://soccernews.ru
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