Роналду приблизился к рекорду по голам в отборочных матчах Чемпионата Мира

Фото: инстаграм Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в игре квалификации ЧМ-2022 против Люксембурга (5:0).

Как сообщает Gracenote Live, 36-летний португалец забил 36-й гол в рамках отборочных этапов к Чемпионату Мира. Он сравнялся с Али Даеи из Ирана.

Рекордсменом является Карлос Руис из Гватемалы, на счету которого 39 голов.

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