Бартомеу опубликовал данные о реальном финансовом положении "Барселоны"
Фото: instagram
Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу опубликовал свои данные о финансовом положении клуба.
Как сообщается в открытом письме, чистый долг клуба с учётом проекта Espai Barca составляет 558 млн евро, а не 1,35 миллиарда. Кроме того, убытки в прошлом сезоне составили 262 миллиона евро, а не 481 миллион. И он не считает, что должен за это нести ответственность.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса "Барса" не получила 330 миллионов евро прибыли в прошлом сезоне.
Бартомеу занимал пост президента "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года.
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Расписание матчей 11-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14