Бартомеу опубликовал данные о реальном финансовом положении "Барселоны"

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Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу опубликовал свои данные о финансовом положении клуба.

Как сообщается в открытом письме, чистый долг клуба с учётом проекта Espai Barca составляет 558 млн евро, а не 1,35 миллиарда. Кроме того, убытки в прошлом сезоне составили 262 миллиона евро, а не 481 миллион. И он не считает, что должен за это нести ответственность.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса "Барса" не получила 330 миллионов евро прибыли в прошлом сезоне.

Бартомеу занимал пост президента "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года.

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