"Спартак-2" пропустил 5 голов от "Нефтехимика" в матче ФНЛ

Фото: сайт "Спартака"

В рамках 17-го тура ФНЛ "Нефтехимик" уничтожил "Спартак-2".

"Нефтехимик" - "Спартак-2" 5:0

Голы: Хубаев, 41 - 1:0, Юшин, 47 - 2:0, Уридия, 59 - 3:0, Юшин, 68 - 4:0, Юшин, 86 - 5:0

"Спартак-2" идет в турнирной таблице на 8-м месте, имея в активе 25 очков. "Нефтехимик" занимает пятое место.

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