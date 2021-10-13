"Спартак-2" пропустил 5 голов от "Нефтехимика" в матче ФНЛ
Фото: сайт "Спартака"
В рамках 17-го тура ФНЛ "Нефтехимик" уничтожил "Спартак-2".
"Нефтехимик" - "Спартак-2" 5:0
Голы: Хубаев, 41 - 1:0, Юшин, 47 - 2:0, Уридия, 59 - 3:0, Юшин, 68 - 4:0, Юшин, 86 - 5:0
"Спартак-2" идет в турнирной таблице на 8-м месте, имея в активе 25 очков. "Нефтехимик" занимает пятое место.
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