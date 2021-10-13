Роджерс отреагировал на интерес "Ньюкасла"

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Наставник "Лестера" Брендан Роджерс не собирается возглавлять "Ньюкасл".

По сведениям журналиста The Telegraph Джона Пирси, 48-летнему специалисту не интересно предложение "сорок" и он намерен продолжить работу в "Лестере".

Напомним, что Роджерс занимает пост тренера "Лестера" с 2019 года. После 7 туров "Лисы" идут в АПЛ на 13-м месте.

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