Роджерс отреагировал на интерес "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедлестер ситибрендан роджерс

Роджерс отреагировал на интерес "Ньюкасла" Фото: Твиттер @BBCRLSport

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс не собирается возглавлять "Ньюкасл".

По сведениям журналиста The Telegraph Джона Пирси, 48-летнему специалисту не интересно предложение "сорок" и он намерен продолжить работу в "Лестере".

Напомним, что Роджерс занимает пост тренера "Лестера" с 2019 года. После 7 туров "Лисы" идут в АПЛ на 13-м месте.

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