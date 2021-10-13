Роджерс отреагировал на интерес "Ньюкасла"
Фото: Твиттер @BBCRLSport
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс не собирается возглавлять "Ньюкасл".
По сведениям журналиста The Telegraph Джона Пирси, 48-летнему специалисту не интересно предложение "сорок" и он намерен продолжить работу в "Лестере".
Напомним, что Роджерс занимает пост тренера "Лестера" с 2019 года. После 7 туров "Лисы" идут в АПЛ на 13-м месте.
Читайте также: "Ньюкасл" может заплатить за нового тренера 16 миллионов фунтов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Роджерс отреагировал на интерес "Ньюкасла"
-
"Спартак-2" пропустил 5 голов от "Нефтехимика" в матче ФНЛ
-
Карпин рассказал, когда у сборной России появится постоянный капитан
-
Гисдоль приступил к своим обязанностям в "Локомотиве"
-
РФС назначил судей на матчи 11-го тура РПЛ. Карасев обслужит московское дерби
-
Бартомеу опубликовал данные о реальном финансовом положении "Барселоны"
-
"Милан" теряет Меньяна
-
У игрока сборной Уэльса обнаружена онкология
-
В "Локомотиве" высказались о возможном уходе Рангника в "Ньюкасл"
-
"Ньюкасл" может заплатить за нового тренера 16 миллионов фунтов
-
Лукаса Эрнандеса могут посадить в тюрьму
-
Канчельскис не согласен со словами Карпина про капитанскую повязку
-
ЦСКА теряет Дивеева
-
У Умярова серьезная травма голеностопа
-
Карпин поделился мнением о травмах в сборной России
-
Матчи "Реала" и "Атлетико" в Ла Лиге перенесли
-
Лигу 1 сократят до 18 команд
-
Арсен Венгер рассказал подробнее о своей идее проводить ЧМ каждые два года
-
Рамос до сих пор не восстановился от травмы
-
Расписание матчей 11-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18