Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин допустил, что вызовет Артема Дзюбу на следующие игры.
"Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник - пригласим в сборную. В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Возможно, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: "Ну что, набрал форму?". Если скажет да, тогда включу в расширенный список, может быть.
Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете"? - заявил Карпин.
Напомним, что в ноябре Россия проведет заключительные игры квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
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