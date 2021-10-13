Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин допустил, что вызовет Артема Дзюбу на следующие игры.

"Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник - пригласим в сборную. В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Возможно, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: "Ну что, набрал форму?". Если скажет да, тогда включу в расширенный список, может быть.

Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете"? - заявил Карпин.

Напомним, что в ноябре Россия проведет заключительные игры квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

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