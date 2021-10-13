"Милан" объявил о подписании Миранте

Фото: твиттер "Милана"

Вратарь Антонио Миранте стал игроком "Милана".

Как сообщает сайт клуба, 38-летний голкипер заключил контракт до конца текущего сезона. Он будет выступать под 83-м номером.

Последним клубом Миранте была "Рома", которую он покинул минувшим летом. В прошлом сезоне он провел 13 игр, в которых пропустил 19 голов.

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