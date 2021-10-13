"Ньюкасл" нацелился на Рабьо
Фото: инстаграм Рабьо
Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям Calciomercato, в услугах 26-летнего француза заинтересован "Ньюкасл", который намерен усилиться после прихода новых владельцев.
Отмечается, что туринский клуб готов расстаться с игроком, а вырученные средства направить на трансфер Орельена Тчуамени или Донни ван де Бека.
В этом сезоне Рабьо провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18