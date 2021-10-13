"Ньюкасл" нацелился на Рабьо

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"Ньюкасл" нацелился на Рабьо Фото: инстаграм Рабьо

Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Calciomercato, в услугах 26-летнего француза заинтересован "Ньюкасл", который намерен усилиться после прихода новых владельцев.

Отмечается, что туринский клуб готов расстаться с игроком, а вырученные средства направить на трансфер Орельена Тчуамени или Донни ван де Бека.

В этом сезоне Рабьо провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.

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