"Ньюкасл" нацелился на Рабьо

Фото: инстаграм Рабьо

Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Calciomercato, в услугах 26-летнего француза заинтересован "Ньюкасл", который намерен усилиться после прихода новых владельцев.

Отмечается, что туринский клуб готов расстаться с игроком, а вырученные средства направить на трансфер Орельена Тчуамени или Донни ван де Бека.

В этом сезоне Рабьо провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.

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