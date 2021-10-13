"Барселона" и "Милан" поборются за Лингарда

Фото: инстаграм Джесси Лингарда

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может уйти из клуба.

По сведениям ESPN, на 28-летнего футболиста претендуют "Барселона" и "Милан". Сам игрок не против попробовать свои силы в Испании или Италии.

Напомним, что "МЮ" пытается продлить контракт с Лингардом, однако последнее предложение клуба было отклонено.

В этом сезоне Лингард провел 6 игр, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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