"Барселона" и "Милан" поборются за Лингарда

Теги барселонамиланманчестер юнайтедджесси лингард

"Барселона" и "Милан" поборются за Лингарда Фото: инстаграм Джесси Лингарда

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может уйти из клуба.

По сведениям ESPN, на 28-летнего футболиста претендуют "Барселона" и "Милан". Сам игрок не против попробовать свои силы в Испании или Италии.

Напомним, что "МЮ" пытается продлить контракт с Лингардом, однако последнее предложение клуба было отклонено.

В этом сезоне Лингард провел 6 игр, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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