Агуэро забил гол в дебютном матче за "Барселону"

Фото: твиттер "Барселоны"

Нападающий Серхио Агуэро провел дебютную игру за "Барселону".

33-летний аргентинец принял участие в товарищеской игре против "Корнельи" из Сегунды Б, которая завершилась со счетом 2:2.

Агуэро провел на поле 30 минут, однако успел забить гол.

First goal for Kun pic.twitter.com/GsjztZWViN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2021

Напомним, что "Барса" подписала Агуэро минувшим летом, однако он не играл из-за травмы.

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